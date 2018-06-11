В Закарпатской области провели общественную экспертизу соцзащиты переселенцев

В мае общественная организация «Закарпатье-Донбасс» провела экспертизу исполнения структурными подразделениями облгосадминистрации Комплексной государственной программы по поддержке, социальной адаптации и реинтеграции граждан Украины, которые переселились с временно оккупированной территории Украины и районов проведения Антитеррористической операции в другие регионы Украины, которая была реализована в течение 2016-17 гг.

О ее результатах в пресс-центре ОГА рассказали советник Министерства социальной политики Украины по вопросам ВПО в Закарпатской области Анжела Бабкина и заместитель председателя правления ГО «Закарпатье-Донбасс» Татьяна Хорошилова.

Среди достоинств, отмеченных в области – обеспечение бесплатного оздоровления детей внутренне перемещенных лиц за счет областного бюджета, оказание материальной помощи тем из них, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, принятие областной программы «Доступное жилье».

Но в целом решения насущных проблем внутренне перемещенных лиц зависит в большей степени от государства, чем от регионов, в том числе Закарпатья, говорит А. Бабкина. Это касается, в частности, нюансов с пенсионными начислениями и обеспечение избирательных прав этих лиц. По результатам общественной экспертизы сформируют выводы и предложения, которые будут предоставлены в Закарпатской ОГА.

Как сообщил директор департамента социальной защиты населения ОГА Михаил Петришка, сейчас в Закарпатье на учете в органах социальной защиты населения находится 3 тысячи 600 человек, которые переселились с временно оккупированной территории Украины и районов проведения ООС.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.