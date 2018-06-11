понедельник, 11 июня, 2018, 13:10 Общество
В Украине запустят 23 летних поезда
Этим летом по железным дорогам Украины будут курсировать 23 летних поезда.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Самым популярным направлением остается побережье Черного и Азовского морей, куда и будет направляться подавляющее количество отдыхающих.
В частности, 8 поездов назначено в Одессу, 5 – до Херсона, по 3 – в Геническ и Бердянск. Также в увеличили периодичность курсирования популярных поездов.
Перечень летних поездов:
- № 212/211 Новоалексеевка – Харьков будет курсировать ежедневно с 2 июня по 22 сентября;
- № 213/214 Сумы – Одесса будет курсировать с 9 июня по нечетным датам;
- № 228 Киев – Бердянск будет курсировать через день с 1 июня по 31 июля и с 1-9 сентября по нечетным датам, а в период с 2 по 30 августа – по четным;
- № 282 Хмельницкий – Геническ будет курсировать 2-12 июня и 4-16 сентября по четным датам, а в период с 14 июня по 2 сентября – ежедневно;
- № 298 Киев – Херсон будет курсировать ежедневно с 1 июня по 8 сентября;
- № 162 Николаев – Киев будет курсировать 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 июня, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26, 28 июля, 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 августа.
- № 256/255 Львов – Херсон будет курсировать один раз в 4 дня в период с 5 июня по 9 сентября;
- № 258 Одесса – Львов будет курсировать ежедневно с июня по 16 сентября;
- № 251/252 Днепр, Кривой Рог – Одесса будет курсировать по нечетным датам с 1 июня по 15 сентября;
- № 265 Харьков – Херсон будет курсировать по нечетным датам с 1 июня по 9 сентября;
- № 190/244 Днепр-Кривой Рог – Геническ будет курсировать по нечетным датам с 9 июня по 9 сентября;
- № 232/231 Геническ – Ивано Франковск будет курсировать по четным датам с 10 июня по 10 сентября;
- № 472/552 Днепр – Кривой Рог – Бердянск будет курсировать по четным датам с 10 июня по 16 сентября;
- № 261/262 Харьков – Бердянск будет курсировать с 10 июня по 14 сентября по четным датам;
- №271/272 Харьков – Одесса будет курсировать с 8 июня по 19 сентября по нечетным датам;
- №779/780 Сумы – Винница осуществит рейсы 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 июня, 1 и 2 июля.
- № 223/224 Киев – Одесса будет курсировать с 13 июня по 2 сентября ежедневно;
- № 248 Одесса – Киев – Житомир будет курсировать с 15 июня по 29 сентября по нечетным датам;
- № 761/762 Киев – Одесса будет курсировать с 15 июня по 2 сентября ежедневно;
- № 072 Киев – Геническ будет курсировать с 22 июня по 1 сентября по пятницам и субботам;
- № 076 Киев – Херсон будет курсировать с 22 июня по 1 сентября по пятницам и субботам;
- № 170/169 Львов – Одесса;
- № 168/167 Львов – Одесса.
Увеличение периодичности курсирования поездов:
- № 8/7 Одесса – Харьков будет курсировать ежедневно с июня;
- № 84/83 Ковель – Одесса будет курсировать ежедневно с 2 июня по 16 сентября через день;
- № 92/91 Константиновка – Одесса будет курсировать ежедневно с 1 июня по 28 августа;
- № 317/318 Запорожье – Одесса будет курсировать ежедневно с 3 июня по 13 сентября;
- № 136/135 Черновцы – Белгород-Днестровский будет курсировать ежедневно с 16 июня;
- № 110/109 Львов – Херсон будет курсировать ежедневно с 20 июня по 16 сентября.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.