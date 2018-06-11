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понедельник, 11 июня, 2018, 8:04 Экономика
В Украине вводят абонплату на отопление и воду

Действующие тарифы могут разделить на несколько составляющих, одну из которых придется платить независимо от того, используете коммунальную услугу или нет.

Соответствующие нововведения предусмотрены принятыми законами «О жилищно-коммунальных услугах» и «О рынке газа», – передает newsline.com.ua.

Национальная комиссия по энергетике и коммунальным тарифам (НКРЕКУ) еще в прошлом году приняла решение ввести в Украине абонплату на газ.

Задача комиссии – определить методику. Первый вариант – считать абонплату на максимальную пропускную способность газового счетчика – вызвала возмущение как среди экспертов, так и среди простых потребителей. Дело в том, что большинство семей используют газ только для готовки и если для них посчитать по максимальной пропускной способности, то используя в среднем 1,2 кубометра газа пришлось бы платить абонплату как за 2,5 куба.

Украинцы и сейчас платят за возможность в любой момент пользоваться газом. То, что называют абонплатой, входит в основной тариф. Если абонплату отделят от стоимости самого газа, то в первую очередь выиграют от такого решения украинцы с газовым отоплением. Для примера, сжигая 100 кубов, по действующим правилам нужно заплатить около 690 грн, а с абонплатой (счетчик G4) такой же объем голубого топлива обойдется примерно в 639 грн.

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Таким образом, после введения абонплаты, независимо от того, тратите газ или нет, ежемесячно придется платить фиксированную сумму – от 12 до более 100 грн. Тариф на сам газ при этом снизят на 13-15%.

Абонплату на отопление в Украине должны были ввести еще в прошлом году. Во всяком случае, такое обязательство на себя взяли украинские чиновники, подписав меморандум с МВФ.

Предельный размер абонентской платы, согласно закона, должно определить правительство. В то же время абонплату на газ должны утвердить в НКРЕКУ.

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коммунальные тарифы
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2018-06-11 09:20 :01