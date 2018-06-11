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понедельник, 11 июня, 2018, 12:12 Экономика
В Украине планируют унифицировать информацию на этикетке пищевых продуктов

Внедрить требования по предоставлению точной, достоверной и понятной для потребителя информации о пищевых продуктах должен проект закона, зарегистрированный в Верховной Раде Украины № 8450 от 07.06.2018 года «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов».

Об этом пишет издания Landlord.

«Проект Закона будет способствовать унификации правил относительно предоставления потребителям информации о пищевых продуктах, обеспечению правовой определенности и уменьшению административного бремени на операторов рынка, отвечающих за информацию о пищевых продуктах, а также положительно влиять на обеспечение интересов граждан путем введения требований о предоставлении точной, достоверной и понятной для потребителя информации о пищевых продуктах», – говорится в пояснительной записке документа.

Также авторы законопроекта предлагают запретить использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления, а также в части приписывания пищевым продуктам лечебных свойств. Указанный запрет распространяется также на рекламирование и представление пищевых продуктов.

Предполагается, что потребителю будет предоставлена информация о вспомогательных веществах при переработке.

«Учитывая то, что определенные ингредиенты или другие вещества или продукты (такие как вспомогательные вещества для переработки) могут вызвать у некоторых людей аллергические реакции или непереносимость, что представляет опасность здоровью этих людей, проектом Закона предусмотрено предоставление потребителям информации о содержании в пищевых продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые, как свидетельствуют данные проведенных научных исследований, вызывающих аллергические реакции или непереносимость, так чтобы потребители могли сделать осознанный выбор, – безопасный для них», – говорится в законопроекте.
законодательствопродукты питания
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2018-06-11 13:27 :14