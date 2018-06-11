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понедельник, 11 июня, 2018, 23:57 Общество
В США разработали самый мощный в мире суперкомпьютер

В США ввели в строй новый суперкомпьютер Summit, который по мощности вдвое превосходит своих конкурентов.

Об этом сообщает ВВС.

Summit

Производительность этой вычислительной машины достигает 200 петафлопс или 200 тысяч триллионов операций в секунду.

Китайский суперкомпьютер Sunway Taihu Light, который до этого считался самым могущественным в мире, имеет вычислительную мощность в 93 петафлопс.

Summit будет работать прежде всего в области астрофизики, раковых исследований и системной биологии.

Суперкомпьютер расположен в Национальной лаборатории Ок-Ридж в штате Теннесси. Он разработан компанией IBM совместно с производителем графических процессоров NVIDIA.

Суперкомпьютер Summit состоит из 4608 серверов и обладает более чем 10 петабайтами оперативной памяти. Ее разработка обошлась примерно в 200 млн долларов.

Summit потребляет 20 мегаватт энергии – столько же, сколько необходимо для обслуживания небольшого города.
СШАsummit
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2018-06-12 01:16 :27