В США разработали самый мощный в мире суперкомпьютер

В США ввели в строй новый суперкомпьютер Summit, который по мощности вдвое превосходит своих конкурентов.

Об этом сообщает ВВС.

Производительность этой вычислительной машины достигает 200 петафлопс или 200 тысяч триллионов операций в секунду.

Китайский суперкомпьютер Sunway Taihu Light, который до этого считался самым могущественным в мире, имеет вычислительную мощность в 93 петафлопс.

Summit будет работать прежде всего в области астрофизики, раковых исследований и системной биологии.

Суперкомпьютер расположен в Национальной лаборатории Ок-Ридж в штате Теннесси. Он разработан компанией IBM совместно с производителем графических процессоров NVIDIA.

Суперкомпьютер Summit состоит из 4608 серверов и обладает более чем 10 петабайтами оперативной памяти. Ее разработка обошлась примерно в 200 млн долларов.

Summit потребляет 20 мегаватт энергии – столько же, сколько необходимо для обслуживания небольшого города.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.