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понедельник, 11 июня, 2018, 19:30 Регионы
В Ровенской области санэпидемиологи обнаружили молоко с повышенным уровнем радиации

Сегодня специалисты Государственного учреждения «Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины» обнародовали сообщение о результатах исследования молока в северных районах региона.

Об этом информирует собкор IA ZIK.

В мае 2018 года исследовано 146 проб молока, как отмечается в сообщении, из частного сектора северных районов области на содержание цезия-137.

При норме 100 Бк/л превышения действующих нормативов имело место в 23 пробах молока. А именно:

- Заречненский район – с 22 проб не соответствовало 5 (села Боровое, Мельничка, Лисичин);

- Дубровицкий район – из 39 проб не соответствовало 7 (села Шахматы, Черемель, Луговое, Белое);

-Рокитновский район – из 51 пробы не соответствовало 11 (села Переходичи, Вежица, Заболотье).

Не было зарегистрировано превышений радиоактивного соединения цезия в молоке Березновского и Сарненского районов.

Как утверждают специалисты центра, постоянный радиационный мониторинг позволяет выявить загрязненное радионуклидами молоко. Это дает возможность предостеречь жителей области от угрозы дополнительного облучения, в том числе путем переработки молока в масло и другие молокопродукты.
Ровенская областьрадиация
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2018-06-11 19:58 :36