В пятницу окружной суд Вашингтона объявит Манафорту новые обвинения

Окружной суд Вашингтона назначил на пятницу, 15 июня, заседание по делу Пола Манафорта, во время которого будут объявлены официальные обвинения против него относительно давления на свидетелей.

Об этом информировало в понедельник американское издание The Washington Examiner со ссылкой на решение судьи окружного суда Округа Колумбия Эми Берман Джексон, – сообщает Укринформ.

«Бывшему руководителю президентской кампании Трампа Полу Манафорту зачитают в пятницу новые обвинения о манипуляции со свидетелями, выдвинутые против него специальным прокурором Робертом Мюллером», – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что заседание, на которое Пол Манафорт был вызван повесткой, назначено на 10 часов утра.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в президентские выборы в США, выдвинул новые обвинения против Пола Манафорта, а также его помощника Константина Килимника. Мюллер обвинил их в препятствовании правосудию, а также в сговоре с целью препятствования правосудию. По свидетельству прокуроров, Манафорт и Килимник пытались помешать появлению новых показаний двух свидетелей, которые проходят по делу.

При этом, в документах следствия было указано, что Килимник связан с российской разведкой, а экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт и его окружение знали об этом.

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