В Правительстве рассказали об уникальной программе поддержки мелких сельских хозяйств

Фото: Мариенко Андрей/УНИАН

В правительстве рассказали об уникальной программе поддержки мелких сельских хозяйств В этом году каждый сельхозпроизводитель независимо от того, это владелец крупной фермы, или обычное домохозяйство сможет получить поддержку от государства. За два прошедших года благодаря правительственным инициативам объемы государственной поддержки сельского хозяйства выросли почти в 16 раз. Если 2016 на сельское хозяйство из бюджета было выделено лишь 0,4 млрд грн., а 2018 – 6,3 млрд грн.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Зато в этом году предусмотрены отдельные программы поддержки для малых и средних фермеров и домохозяйств. Государственная поддержка отныне не будет зависеть от объемов производства – ее могут получить и мелкие фермеры и крестьяне.

В частности, с этого года крестьяне смогут получить от государства помощь на содержание молодняка крупного рогатого скота – 2500 грн за каждого теленка, соблюдено до года. Фермерам государство готово помогать в приобретении сельскохозяйственной техники и семян, реконструкции животноводческих комплексов, выплате кредитов, привлеченных под развитие производства.

Предусмотренных в Государственном бюджете средств вполне достаточно, чтобы государственную помощь получил каждый, кто обратится за ней. В частности, на помощь по содержанию телят домохозяйствами государство выделило 700 млн грн, на развитие фермерских хозяйств – миллиард гривень.

Чтобы получить государственную помощь, нужно собрать минимум необходимых документов. Часть из них может быть подана в электронном виде, что сокращает время на подготовку документации. Прохождения документов можно проверять на сайте Минагрополитики.

Благодаря программам поддержки сельхозпроизводителей Правительства Владимира Гройсмана в Украине должно увеличиться количество фермерских хозяйств, появиться более 3 000 га новых садов и виноградников, более чем вдвое возрастет продуктивность молочного стада. Это означает не только рост благосостояния наших селян, но и насыщения рынка отечественными продуктами и дальнейшее снижение цен на них.

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