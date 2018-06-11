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понедельник, 11 июня, 2018, 22:23 События
В оккупированном Крыму продлили арест капитану украинского судна

Суд в оккупированном Крыму продлил арест на месяц капитану задержанного возле полуострова украинского судна «ЯМК-0041» Виктору Новицкому.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает «Украинская правда».

«На сегодняшний день известно, что капитан данного судна находится в СИЗО. Недавно, 8 числа, ему продлили меру пресечения на один месяц», – сказал Семедляев.

Против капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» (порт приписки – Очаков), задержанного 4 мая российскими пограничниками в Черном море на запад от мыса Тарханкут, возбудили уголовное дело о браконьерстве.

У рыбаков изъяли километры сетки и рыбу. Судно и экипаж, состоящий из пяти граждан Украины, доставили на территорию аннексированного Крыма.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучший улов.

В ГПСУ добавили, что изучают все обстоятельства инцидента.

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.

Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца подчеркнула, что Украина расценивает задержание судна как узурпацию.

Задержанному капитану может грозить в оккупированном РФ Крыму 5 лет лишения свободы.

 
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2018-06-11 22:45 :15