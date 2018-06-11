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понедельник, 11 июня, 2018, 23:34 Киев
В Киеве возле станции метро сгорел дотла МАФ

В понедельник, 11 июня, в Киеве возле станции метро «Лукьяновская» загорелся МАФ.

Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.

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«Прямо сейчас горит МАФ возле станции метро Лукьяновская. Спасатели ГСЧС еще в дороге, о пострадавших не сообщается», – отмечается в сообщении.

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На фото видно, что киоск сгорел дотла. До пожара в нем продавали табачную продукцию. К счастью, никто не пострадал. На кадрах видео видно довольно сильное пламя.

 
КиевпожарМАФ
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