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понедельник, 11 июня, 2018, 16:29 Регионы
В Черновцах СБУ обыскала офис организации, призывавшей к созданию «Великой Румынии»

В Черновцах сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в помещении одной из общественных организаций, представители которой распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса, проверяются данные относительно представителей организации, во время публичного мероприятия в Черновцах, демонстрировавших картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой «Великой Румынии».

Сотрудники СБУ установили, что напечатанные карты изготовлены для пропаганды «празднования» на территории Украины 100-летия создания «Великой Румынии». Правоохранители также зафиксировали, что участники общественной организации распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению так называемой «исторической справедливости» через аннулирование существующих международно-правовых и межгосударственных документов и «возврат» территорий Северной Буковины и Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав Румынии.

Сейчас происходят следственные действия в офисных помещениях общественной организации.

Продолжается досудебное следствие.
СБУЧерновцыобыски
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2018-06-11 16:53 :46