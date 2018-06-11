В Буске нашли реликвию, которая может свидетельствовать, что церкви св. Параскевы – 900 лет

Церковь Святой Параскевы на Длинной Стороне в Буске не перестает удивлять исследователей. На этой неделе бригада реставраторов завершала работы по замене пола в храме. Во время выравнивания грунтового покрытия в алтарной части строители нашли складной литой бронзовый нагрудный крест-складень (т.зв. «энколпион»), предварительно датированный периодом 12-13 ст.

Крест состоит из двух отдельных частей и предназначен для хранения священных реликвий – как правило, мощей святых.

Рельефно чернений энколпион с закругленными концами и набалдашником в виде граненого бусины содержит изображение распятия на лицевой пластине и вырезанный крест на обратной. Крест принадлежал, вероятно, священнику или другому духовному лицу, похороненному на территории старого прицерковного кладбища.

Для истории Буска эта находка имеет неоценимое значение. Поскольку является косвенным свидетельством того, что уже в XII веке на Длинной Стороне стоял храм с посвящением Святой Параскеве. Об этом сообщает «Буское радио» со ссылкой на местного краеведа Ивана Цихоцкого.

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