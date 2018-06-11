Украинские военные на прошлой неделе нанесли врагу большие потери, – ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе на прошлой неделе обострилась – боевики стреляли только по украинским военным, но и атаковали объект критической инфраструктуры Донецкую фильтровальную станцию, без воды остались местные жители. Украинские военные достойно отвечали боевикам и нанесли врагу большие потери – было убито 15 человек и 36 ранены.

В ВСУ погибли два украинских Героя и 15 бойцов попали в госпиталь, – сообщает «Сегодня».

Ситуация на Донбассе

Понедельник, 4 июня. Местные боевики и российские военные на Донбассе 30 раз открывали прицельный огонь по нашим позициям, из них 10 раз применяли артиллерию и минометы. Но ВСУ не позволили противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ. Потери боевиков: двое погибли и шестеро ранены. В украинской армии без потерь.

Вторник, 5 июня. Уровень напряженности на фронте оставался на прежнем уровне – враг 31 раз атаковали позиции ВСУ. Горячее всего было в районе Причепиловки, Крымского, Новотошковского, Опросного, Новотроицкого, Авдеевки, Широкиного. В результате боев у ВСУ были ранены три бойца, а у боевиков дела были хуже – двое уничтожены и четверо ранены. Также украинские военные сбили российский беспилотник «Орлан-10».

Среда, 6 июня. Окупационно-террористические войска за сутки 25 раз атаковали украинских военных. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия. Но все же два раза применили минометы. На этот раз печальные новости о состоянии ВСУ – два бойца погибли и двое получили ранения. Потери боевиков больше – пять оккупантов уничтожены и трое ранены.

Четверг, 7 июня, ситуация обострилась на Мариупольском направлении, особенно горячо было под Лебединским и Водяным: там противник выпустил по позициям украинских военных не менее 85 мин из 120 и 82 мм минометов. А в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское (Луганское направление) противник четыре раза использовал минометы и танк. Всего за сутки враг атаковал 37 раз. Потери ВСУ – четверо раненых; у боевиков один человек был убит и еще двое ранены.

Пятница, 8 июня. Боевики 38 раз обстреляли позиции украинской армии. Наиболее напряженная ситуация была на Луганщине – в районах Крымского и Новотошковского. Там враг пытался с помощью гранатометов и минометов вытеснить наших военных, однако он получил более чем достойный ответ. А в Водяном и Широкином (Мариупольское направление) в течение почти двух часов противник вел огонь из минометов 120 мм. В результате боев было уничтожено три оккупанта и 16 ранены. В ВСУ ранены четыре бойца.

Суббота, 9 июня. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением гранатометов и стрелкового оружия. Боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них четыре раза применяли тяжелое вооружение. Потери противника – два человека уничтожены и пять ранены; у ВСУ двое получили ранения.

Успехи ВСУ на Донбассе

На этой неделе отличились украинские снайперы. Боевики под Крымским сильно доставали военных 93-й бригады, им это надоело, поэтому был уничтожен один из командиров противника.

«Вчера в зоне ответственности 53-й бригады в районе поселка Крымское нашим снайпером был ликвидирован командир минометной батареи» 4-й бригады народной милиции ЛНР». Были моменты, когда за 30 минут на одну из наших позиций прилетали до 20-25 мин», – написал волонтер Юрий Мисягин.

Офицер Генштаба ВСУ сообщил, что бойцы Объединенных сил уничтожили снайперский расчет боевиков.

Также украинские военные не дали врагу даже подготовиться к минометной атаке и решили нанести удар по его позициям. Бойцы ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс по укреплениям противника.

«Аероразведчики заметили транспорт и выгрузки противником 120-мм мин и развертывание двух минометных расчетов. Перед обстрелом весь личный состав террористов собрался посоветоваться в блиндаже, но так и не смог воплотить задуманное»,-- сообщили волонтеры.

Украинские военные продолжили приятно удивлять своим героизмом. На этот раз вблизи Станицы Луганской вражеская разведывательно-диверсионная группа противника попыталась захватить позиции ВСУ, однако на их пути стал военфельдшер с пулеметом.

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