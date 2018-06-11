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понедельник, 11 июня, 2018, 12:52 Общество
Ученый-писатель или разведчик-энкаведист: о судьбе Виктора Петрова, – «Историческая правда»

Вечером 18 апреля 1949 года, в Мюнхене, профессор Украинского свободного университета Виктор Петров, который проживал в Германии в эмиграции, надевает парадный костюм, берет небольшой портфель и спешит из дома, чтобы успеть на вечерний поезд в Миттенвальд. Владелицу квартиры уверяет, что вернется через несколько дней, поэтому просит позаботиться о его вещах. Однако в Мюнхене человек больше никогда не появился. С тех пор друзья и коллеги еще долгие годы не будут знать, куда делся и кем был на самом деле профессор Петров.

Об этом говорится в фильме «Виктор Петров» проекта «Историческая правда с Вахтангом Кипиани» на телеканале ZIK.

Для кого шпионил Петров?

Не видя Петрова уже несколько недель, владелица его жилища начинает бить тревогу, ведь выясняется, что в Миттенвальде профессор не появлялся. Следовательно, в таинственном исчезновении профессора, прежде всего, подозревают советских врагов, которые якобы охотятся на украинцев и возвращают их в ссылку в СССР. И обвиняли тогда не только коммунистов. Тень падает и на бойцов из бандеровского крыла. Мол, те отомстили профессору за сотрудничество с коммунистическими спецслужбами.

«Когда кто-то находился в эмиграции в Германии, его обвиняли, что является тайным агентом, который служит Москве. Дело в том, что ОУН тогда обвиняла в таком сотрудничестве всех, кто попадал из СССР в эмиграцию. Хотя на самом деле не все были агентами», – замечает доктор исторических наук Игорь Гирич.

Возможно, слухи о советском шпионе и действительно небезосновательны. Но все карты спутывает рукопись, которую находят на столе Петрова после его исчезновения. Труд имеет название «Деятели украинской культуры – жертвы большевистского террора». Обвинять ее автора в приверженности к Советскому Союзу, по меньшей мере, странно.

«Это, фактически, первый системный анализ Советского государства как террористической, и террора – как системы государственного управления. То есть, опять же, странный этот советский разведчик, который оставляет такую книжку врагам», – отмечает доктор филологических наук Вера Агеева.

«Сделка с дьяволом»

30-е годы ХХ века становятся переломной эпохой для украинской интеллигенции – в СССР стартуют жестокие репрессии. Власть оправдывает свои действия членством ее жертв в вымышленной антисоветской организации Союзе освобождения Украины.

«Фактически, огромный интеллектуальный круг Академии наук арестован, публично осужден и отправлен в ссылку», – отмечает доктор филологических наук Елена Романенко.

По сфабрикованному делу проходит и выпускник историко-филологического факультета Виктор Петров. На период репрессий как раз приходится его звездный час. Ученый возглавляет Этнографическую комиссию, является автором нескольких успешных повестей и романов, которыми открывает целое направление в украинской литературе – интеллектуальную прозу. Поэтому очень странно, что тогда, в период массового разгрома интеллигенции, 45 человек, которые проходят по делу антисоветской деятельности, осуждают. Только одного Петрова оставляют на свободе и даже не лишают должности. Ученые сходятся в одном: удивительно лояльное отношение советских спецслужб к Виктору Петрову имеет одно объяснение – тогда, в период репрессий, он начинает с ними сотрудничество.

«Возникает версия, что, может, он и заплатил за такое снисходительное отношение власти. Оказывается, что именно в этот момент он заключает эту сделку с дьяволом, с нквд, и начинает сотрудничать», – рассказывает Романенко.

Из «доносчика» в разведчики?

И интересно, что Петров, хоть и заигрывает с властью, но не воспевает ее. Когда его коллеги массово переходят в жанр соцреализма, описывая партию и светлое коммунистическое будущее, автор интеллектуальных романов предпочитает спрятать перо в ящик и замолкает на годы. Следовательно, в конце тридцатых Петров погрузился в науку. Он занимается уже исключительно этнографией и археологией. А когда даже в 1938 году рука советских спецслужб таки дотягивается и до Петрова, его арестовывают лишь на две недели.

«Выйдя после этого, он получил повышение в соответствующих органах. Существуют версии, что ему присвоен статус разведчика. То есть, с человека, который пишет доносы, он переходит в другую иерархию, движется на другой уровень», – объясняет Романенко.

Тем временем в мире набирает обороты Вторая мировая война. В 1941-м, отступая под натиском немецких войск, учреждение, в котором работает Виктор Петров, спешно вывозят из Киева в Уфу. Следовательно, ученый перебирается в Башкирию.

«По определенным свидетельствам известно, что в 41-м его забрали люди «сдержанной штатской внешности». Но уже на утро Петров вернулся и сказал, что просто его мобилизируют в армию. Хотя это ученый с именем и для ученых стояла «броня», они не должны были выезжать», – отмечает Романенко.

Спасение караимов

Итак, несмотря на далеко не молодой возраст и научные звания, писатель оказывается в Красной Армии. Он идет на фронт, вроде как переводчик, но через некоторое время исчезает из своей части и оказывается на подконтрольной немцам территории.

«В Харькове он приходит к немцам и говорит, что является советским профессором, сыном епископа, который ненавидит советскую власть – и начинает с ними сотрудничать. Он смог их убедить, они ему поверили», – говорит Вера Агеева.

Ставку на писателя-интеллектуала спецслужбы делают не случайно – он хорошо знал немецкий язык. Да и там Петров-агент чувствует себя настолько комфортно, что издает украинский журнал и даже получает офицерский чин. Рассказывали, что он не отказывался проходить по улицам Харькова или Киева в форме немецкого лейтенанта, немецкое руководство к нему прислушивается. Именно благодаря своему авторитету писатель спас от истребления караимский народ, доказав нацистам, что они не имеют ничего общего с иудеями.

«Караимы – нация, которая своими вероисповеданиями очень напоминает иудаизм. Поэтому когда немцы поставили своей задачей уничтожение еврейства, встал вопрос, как им относиться к караимам», – рассказывает Игорь Гирич.

В дальнейшем шпион так мастерски разыгрывает свою роль, что когда немцы отступили из Украины, он также едет на Запад и оказывается в Германии. Там Петров вливается в среду украинских беженцев, преподает в украинском университете, редактирует журнал «Арка», читает лекции в Богословской академии.

«Этот странный советский разведчик чувствовал себя ужасно комфортно в среде антисоветских эмигрантов», – говорит Вера Агеева.

Возвращение в СССР

Казалось бы, в Германии у Петрова безоблачное будущее, но в один день – 18 апреля 1949 года – он оставил все и, как бы, раствориться в воздухе. Очевидно, что умение маскироваться подводит писателя, и о его шпионской деятельности становится известно еще кому-то. Но как бы там не было, в 1950 году после нескольких лет забвения Виктор Петров неожиданно оказывается в Москве. Будто ничего не произошло, ученый приходит на работу в свой Институт археологии.

«Друзья и коллеги не знали, как на это реагировать – имеют дело с разведчиком, агентом, или с предателем? Соответственно, каждый боялся за собственную шкуру», – подчеркивает кандидат филологических наук Марьяна Гирняк.

 
историческая правда
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2018-06-11 13:26 :39