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понедельник, 11 июня, 2018, 16:38 Общество
Ученые изобрели новую технологию борьбы с ожирением: плохой жир становится хорошим

Ученые разработали радикальный метод лечения ожирения, основанный на том, что «плохой» белый жир превращается в «хорошую» коричневую жировую ткань, которая сжигает калории намного быстрее.

Сейчас же технология, которая предполагает преобразование жировых клеток в биореакторе, была протестирована только в клетках человека и на мышах, однако, если эта методика окажется эффективной, то в будущем может помочь побороть диабет и ожирение, – информирует издание The Guardian.

Основная идея этого подхода заключается в том, чтобы инженировать коричневый жир вне тела пациента и ввести его как трансплантат. Это позволит избежать использования препаратов для контроля веса, которые могут иметь вредные побочные эффекты, а также применения бариатрической хирургии, которая достаточно рисковая.

Большая часть жира в организме – это нездоровая «белая» ткань, расположенная вокруг талии и бедер. Однако меньшее количество «коричневого» жира есть вокруг шеи и плеч, а также содержится в запасах белого жира. Коричневый жир генерирует тепло, сжигая лишние калории.

Белый жир может превращаться в коричневый под воздействием холода, а также медикаментов, которые имеют побочные эффекты.

Основная идея разработанного подхода состоит в том, что белый жир будет удален с помощью использования технологии пересадки жировой ткани. В последнем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, было установлено, что жировые клетки человека могут быть превращены в коричневый жир после того, как будут контактировать в течение нескольких недель с химическими веществами в биореакторе.

Во втором эксперименте тот же процесс опробовали на мышах. Им повторно ввели в организм коричневый жир. Оказалось, что видоизмененные ткани сохраняли свои свойства в течение восьми недель.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK
технологииожирениежир
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2018-06-11 16:52 :43