The Times извинилась за карту с «российским» Крымом

Британское издание The Times опубликовало официальное извинение по поводу публикации в субботнем выпуске газеты карты с «российским Крымом».

Извинение опубликовано 11 июня на сайте издания.

Как сообщалось, карта России с Крымом появилась в печатном номере издания The Times от 9 июня, в котором была размещена статья с локациями чемпионата мира по футболу-2018.

«Карта в субботнем приложении, посвященном Чемпионату мира, ошибочно изобразила Крым частью России», – пояснили в британском издании.

«Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) отказываются признать аннексию украинского Крыма Россией в 2014 году и осудили ее как такую, что противоречит международному праву. Просим извинения за ошибку», – отметили в The Times.

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