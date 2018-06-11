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понедельник, 11 июня, 2018, 22:04 Мир
Тереза Мэй назвала условие возвращения России в G8

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Россию не пригласят присоединиться к группе наиболее влиятельных государств мира, пока она продолжает вмешиваться в дела других стран.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Была веская причина, почему G8 стала G7», – сказала Мэй, напоминая, что это произошло в результате незаконной аннексии Крыма.

«Любые разговоры о том, может ли или не может ли РФ вернуться за стол переговоров не могут проводиться, пока Россия не изменит свое отношение», – подчеркнула премьер Британии.

 
РоссияG8
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