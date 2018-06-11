США расширили санкции против России: попали физические и юридические лица

Администрация США в понедельник расширила список санкций против физических и юридических лиц Российской Федерации, а также компаний, зарегистрированных за рубежом, связанных с деятельностью России в киберсфере.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США, сообщает Укринформ.

«Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против пяти российских организаций и трех россиян согласно исполнительного распоряжения (президента – ред.) 13694 «Блокирование имущества отдельных лиц, занимающихся существенной вредоносной кибердеяльностью», а также раздела 224 «Закона о борьбе с противниками путем санкций» (CAATSA)», – отметили в американском финансовом ведомстве.

Так, под новыми ограничениями Минфина США оказались российские Научно-исследовательский институт «Квант», ООО «Дайвтехносервис» и консалтинговая компания «Digital Security», а также организации «ERPScan» и «Embedi», которые имеют зарубежные представительства.

Одно из этих учреждений является подконтрольной ФСБ России, еще два получали материальную и технологическую поддержку российской спецслужбы, уточнили в Вашингтоне.

В списке физических лиц, попавших под санкции, указываются генеральный директор «Дайвтехносервиса» Александр Трибун, программный менеджер этого предприятия Олег Чириков и бывший директор учреждения Владимир Каганский.

«Соединенные Штаты настроены агрессивно преследовать любую организацию или лицо под руководством ФСБ, работа которых угрожает Соединенным Штатам, и продолжать применять наши полномочия относительно санкций, в том числе в соответствии с законом CAATSA, с целью противодействия постоянно растущим угрозам, которые исходят со стороны России», – подчеркнул в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.

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