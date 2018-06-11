понедельник, 11 июня, 2018, 15:31 События
США аннулировали визу Назару Холодницкому, – СМИ
Соединенные Штаты Америки аннулировали американскую визу руководителю САП Назару Холодницкому.
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники.
«Ему отменили визу», – сказал источник.
По его словам, виза ранее была выдана на 5 лет.
Кроме того, Холодницкий должен был участвовать на мероприятии в США, где был также Юрий Луценко, но не поехал из-за отмены визы.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.