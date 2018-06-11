США аннулировали визу Назару Холодницкому, – СМИ

Соединенные Штаты Америки аннулировали американскую визу руководителю САП Назару Холодницкому.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники.

«Ему отменили визу», – сказал источник.

По его словам, виза ранее была выдана на 5 лет.

Кроме того, Холодницкий должен был участвовать на мероприятии в США, где был также Юрий Луценко, но не поехал из-за отмены визы.

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