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понедельник, 11 июня, 2018, 15:31 События
США аннулировали визу Назару Холодницкому, – СМИ

Соединенные Штаты Америки аннулировали американскую визу руководителю САП Назару Холодницкому.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники.

«Ему отменили визу», – сказал источник.

По его словам, виза ранее была выдана на 5 лет.

Кроме того, Холодницкий должен был участвовать на мероприятии в США, где был также Юрий Луценко, но не поехал из-за отмены визы.
СШАвизаНазар Холодницкий
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2018-06-11 16:54 :36