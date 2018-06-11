Сколько стоит российскому бюджету Крым

Андрей Клименко прокомментировал проблему дороговизны аннексированного Крыма для российского госбюджета.

Об этом пишет УНИАН.

«На сегодняшний день Крым обходится российскому бюджету в несколько миллиардов долларов в год. Внутренний голос старого экономиста подсказывает мне, что их потери по Крыму исчисляются в целом (с учетом санкций и других составляющих этого процесса) около 1% ВВП», − сказал он во время чата для «Главреда».

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Кроме того, Клименко дал рекомендации относительно решения «крымской» проблемы. «Нужно продолжать делать Крым все более и более дорогим «чемоданом без ручки» для России. Альтернатива – это война. Поэтому единственный разумный путь – это держать санкции и ужесточать санкции против России, не допускать их отмены, создавать все большие потери для России в связи с оккупацией и аннексией Крыма», − считает он.

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