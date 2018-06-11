Швейцарцы сказали «нет» так называемым суверенным деньгам

Большинство швейцарцев – более 75% избирателей поддержали беспокойство экономистов и отклонили на референдуме идею введения так называемых суверенных денег.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Небольшая альпийская страна могла поставить с ног на голову весь финансовый мир, проголосовав в воскресенье за введение так называемых суверенных денег. Однако революции не произошло, потому что большинство избирателей высказались против спорного проекта.

В частности, они отвергли радикальный план изменения финансового ландшафта страны, запретив коммерческим банкам создание электронных денег и предоставив право на эмиссию исключительно Центральному банку. Согласно официальным результатам, опубликованным правительством Швейцарии, более чем три четверти избирателей отклонили так называемую инициативу Sovereign Money («Суверенные деньги»).

Сумасшедшая, по мнению многих экспертов, идея в случае ее реализации привела бы немало проблем не только для банковского сектора, но и для денежно-кредитной политики, проводимой центральным банком страны.

В Швейцарии только 10% денежной массы (около 80 млрд франков) находятся в наличном обороте, а остальные – это деньги на депозитах частных банков, которые используются для расчетов в электронной форме. Авторы нововведения хотели сделать Швейцарский национальный банк единственным органом, уполномоченным создавать деньги в стране. Как напоминает издание, вопреки распространенному мнению, большинство денег в мире не выпускается центральными банками, а создается в электронном виде коммерческими кредиторами.

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