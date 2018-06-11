Штаб ООС: боевики 10 раз нарушили режим, один украинский военный ранен

Боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение, его эвакуировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Об‘объединенных сил.

«Враг прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковского и Пески, где открывал огонь из 120 и 82-мм минометов», – говорится в сообщении.

Кроме того, боевики вели обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов вблизи Новозвановки, Водяного и Гнутового.

«Оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Тарамчук, что на Мариупольском направлении. Контрснайперскими мерами украинские защитники быстро заставили противника прекратить огонь», – отмечают военные.

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