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понедельник, 11 июня, 2018, 21:52 События
Штаб ООС: боевики 10 раз нарушили режим, один украинский военный ранен

Боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение, его эвакуировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Об‘объединенных сил.

«Враг прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковского и Пески, где открывал огонь из 120 и 82-мм минометов», – говорится в сообщении.

Кроме того, боевики вели обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов вблизи Новозвановки, Водяного и Гнутового.

«Оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Тарамчук, что на Мариупольском направлении. Контрснайперскими мерами украинские защитники быстро заставили противника прекратить огонь», – отмечают военные.
боевикивоенныераненный Штаб ООС
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2018-06-11 22:45 :08