СБУ в Хмельницкой области разоблачило агента ФСБ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на Хмельнитчине участника российской политической организации «Национальное освободительное движение» на инспирации межнациональной розни и антиукраинской пропаганде в интересах страны-агрессора.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Фейсбуке.

Правоохранители установили, что житель Каменец-Подольского, находясь в составе вышеупомянутой организации, был завербован представителями ФСБ во время периодических выездов в Россию. По заданию «кураторов» агитатор изготавливал листовки якобы от украинских националистов с призывами к агрессивным действиям в отношении поляков, проживающих на территории Украины. Указанные материалы он получал от «заказчиков» через Интернет. Затем злоумышленник распространял агитлистовки в популярных среди иностранных туристов исторических и культурных местах региона.

Оперативники спецслужбы зафиксировали, что агитатор также администрировал сообщество в одной из социальных сетей, через которую распространял материалы касательно поддержки террористических организаций «Л/ДНР» и оправдывал российскую военную агрессию против нашего государства.

Финансирование преступной деятельности злоумышленника осуществлялось представителями спецслужб РФ с использованием криптовалют.

Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта дела сотрудники СБУ обнаружили материалы с антипольской и пророссийской пропагандой, а также компьютерную технику с доказательствами противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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