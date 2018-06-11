С 1 кг песка и 250 г воды: ученые изобрели аппарат, который производит воду в пустыне

Профессор химии Омар Яги (Omar Yaghi) из Калифорнийского университета вместе с командой инженеров разработал аппарат для сбора пресной воды в засушливых условиях.

Об этом сообщает techcrunch, пишет naked-science.

Секрет устройства – в материале, который профессор назвал металорганічною структурой, или MOF. Эта металорганічна пористая система, основанная на цирконии. Во время охлаждения окружающей температуры ночью MOF впитывает в себя капли воды, подобно губке. С повышением температуры после восхода солнца вода испаряется из кристаллов и оседает на стенках другого ящика. Таким образом аппарат собирал сто граммов воды на килограмм в течение цикла.

Изобретение появилось еще в прошлом году, и все это время команда тестировала его в различных условиях. Отчет опубликован в журнале Science Advances. В статье сообщается о новом поколении MOF-303, в основе которого лежит алюминий, что удешевляет производство механизма.

Несмотря на скептицизм научного сообщества, первые тесты этого гаджета, проведенные в пустынях Аризоны, завершились успешно – по оценкам его создателей, килограмм такого «песка» может извлекать до 250 граммов воды из воздуха каждый день при одноразовом «проветривании» наночастиц.

Удачное завершение опытов заставило ученых задуматься о другие проблемы – высокую стоимость этого материала из-за присутствия в нем циркония, и о сложностях, которые могут возникнуть при масштабировании подобных «генераторов воды» и увеличении их производительности.

Яги и его коллеги решили обе проблемы, экспериментируя с новой версией «магического песка», ключевым компонентом которой служит алюминий, а не цирконий. Поменяв структуру частиц МОК, ученым удалось повысить эффективность работы экспериментального генератора воды и заставить его функционировать даже в тех случаях, если ночью температура опускалась ниже нуля. Работу этой установки они проверили на крыше того же университета Аризоны в Темпе, где царил «пустынный» уровень влажности – около 10-20%, и высокий уровень солнечного освещения. На этот раз физики использовали полную версию генератора воды, в которую было загружено около половины килограмма «магического песка», а не небольшое его количество, как в прошлых опытах.

Эти эксперименты показали, что и новый, и старый тип частиц МОК производил довольно большие количества воды – 125 и 200 миллилитров жидкости за одну загрузку. Другими словами, каждый килограмм «песка» будет производить по 250 и 400 миллилитров воды ежедневно.

«В мире нет ничего подобного. Прибор работает при температуре окружающей среды, используя солнечный свет и не требует дополнительной энергии. С его помощью вы можете собирать воду даже в пустыне. У нас есть желание коммерциализировать это, и уже запущено несколько стартапов», – пояснил профессор химии Омар Яги.

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