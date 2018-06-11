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понедельник, 11 июня, 2018, 23:20 Мир
Российская авиация активизировалась над Балтикой

За прошедшую неделю истребители НАТО восемь раз поднимались в небо, чтобы идентифицировать и сопроводить российские военные самолеты над Балтийским морем.

Об этом сообщает Delfi.

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Так, 4 июня самолеты НАТО идентифицировали российский самолет-разведчик Ил-20 и истребитель Су-24МР. Оба самолета летели из основной части России в Калининградскую область.

5 июня натовские истребители поднимались в воздух четыре раза: был опознан и сопровожден транспортный самолет Ан-12, два истребителя Су-24, которые летели в Калининградскую область, а также транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12 летели из Калининградской области на материковую часть России, а также два истребителя Су-27 что летели из Калининградской области и возвращались туда.

9 июня воздушная полиция НАТО трижды сопроводила разведывательный самолет Ил-20, транспортный Ан-26, истребитель Су-24.

В целом были идентифицированы и сопровождались 12 российских военных самолетов.

В то же время в Минобороны Латвии сообщают, что активность российской авиации фиксируется вторую неделю подряд.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с Литвы и Эстонии.
РоссияБалтикаАвиация
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