Россиянин за участие в «ДНР» получил 4 года тюрьмы

Красноармейский горрайонный суд Донецкой области приговорил россиянина Николая Покусаева к 4 годам лишения свободы без конфискации имущества за участие в террористической организации «ДНР».

Об этом говорится в приговоре суда от 1 июня, пишет «Украинская правда».

«Признать виноватым в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации – УП), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами – УП) УК Украины», – постановила коллегия.

Тяжелее статья, создание террористической организации, согласно законодательству, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Однако суд назначил только 4 года и выплату 6 864 гривен процессуальных издержек.

«Обстоятельствами, смягчающими наказание, является чистосердечное раскаяние. Кроме того, как обстоятельство, смягчающее наказание обвиняемого, судом учитывается то, что обвиняемый добровольно, через незначительное время после начала своих преступных действий, добровольно прекратил их», – решил суд.

В фабуле говорится, что Покусаев приехал на оккупированную территорию 28 января 2018 года, где прибыл в донецкую воинскую часть № 08818.

Встретившись с боевиками, он дал свое согласие на «прохождение военной службы» и 5 февраля был зачислен на должность водителя-механика 2 мотострелкового батальона 11 полка 1 АК террористической организации «ДНР».

Также следствие установило, что он незаконно получал и перевозил оружие.

Как рассказал сам россиянин, в поисках работы он ехал из города Самары до города Ростова, «и в дороге попутчик рассказал, что можно поехать в г. Донецк и поступить на военную службу по контракту».

По словам Покусаева, примерно через двадцать дней после назначения на должность, не получив деньги за свою службу, «он решил покинуть службу и вернуться домой». Перед задержанием он примерно неделю шел полями.

4 марта Покусаєва задержали сотрудники СБУ во время проведения контрразведывательных мероприятий.

Во время задержания у него изъяли оружие, российский паспорт, удостоверение «ДНР», страховое свидетельство, свидетельство о разводе, экзаменационную карточку водителя, билет на автобус Ростов-на-Дону – Донецк, жд билет в направлении Самары, свидетельство о подготовке водителя и банковскую карточку.

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