Россия не пропускает украинские грузовики, – Госпогранслужба

На украинско-российской границе в пункте пропуска Сеньковка в Черниговской области образовалась очередь из грузовиков.

Как сообщает Госпогранслужба, по состоянию на 12.00 очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них, которые были оформлены с украинской стороны, застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной.

Кроме того, на протяжении минувших суток и сегодня утром сотрудники Федеральной пограничной службы РФ совместно с представителями других служб, осуществляющих контрольные операции в российском пункте пропуска Нехотеевка, что напротив пункта пропуска Гоптовка, не пропустили на территорию РФ и без всяких объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины.

Украинские пограничники предполагают, что причиной является проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России.

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