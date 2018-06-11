Россия даже первого пункта Минских договоренностей не выполнила, – политолог

На РФ наложили санкции, прежде всего, из-того, что Россия не выполнила того, что Путин пообещал и подтвердил, что будет выполнять.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Тарас Чорновил.

Напомним, сегодня, 11 июня, в Берлине состоится встреча в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины.

Тарас Чорновил отметил, что у сторон встречи нет разных позиций, а позиция, под которую создавался «нормандский формат» в Минских договоренностях выписан с четкой очередности выполнения пунктов – сначала все пункты безопасности, а после того – политические, потом – любые выборы, после того – реинтеграция.

Политолог подчеркнул, что РФ ломает эту схему постоянно. Да, Россия даже первого пункта Минских договоренностей не выполнила, постоянно осуществляя обстрелы и не отведя оружие. Так, государство-агрессор действует по принципу, что Минские договоренности не выполняет, но и не отрекается от них с сугубо глобальных интересов, надеясь, что, к примеру, Украина это сделает, что даст возможность ее во всем обвинить.

«Или второй вариант, чтобы было какое-то коллективное размытое решение: от Минских отходим, потом начинаем все с нуля, а это дает колоссальный карт-бланш России», – считает гость программы.

Тарас Чорновил убежден, что на переговорах, которые сегодня состоятся в Берлине, ожидать чего-то нового, эффективного и результативного не следует.

«Россия полностью выпала из переговорного формата, она постоянно усиливает эскалацию и напряжение, и при таких условиях нужно сделать одну обычную вещь, которую делают дипломаты, когда все зашло в тупик – начинают вести переговоры. Называется это банальной фразой ... – договорились договариваться.

Но в тот момент, когда договорились договариваться, включаются определенные механизмы, которые очень не любит российское МИД и очень не любит лично Путин. Почему он избегает уже столько лет встреч в «нормандском формате» на высшем уровне?.. Потому что он берет на себя определенные обязательства – вспомним Минск-2, когда он много что обещал, и потом санкции, которые наложили на РФ прежде всего, из-за того, что РФ не выполнила того, что Путин пообещал и подтвердил, что будет выполнять», – отметил политолог.

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