Прикарпатского медика наградили медалью «Знания, душу, сердце людям»

В Киеве по инициативе Украинской ассоциации семейной медицины состоялся конгресс с международным участием «Качество первичной медицинской помощи в ракурсе реформы», который был посвящен 100-летию Национальной медицинской академии последипломного образования. Во время этого мероприятия прикарпатца Владимира Мельничука наградили медалью.

Об этом сегодня, 11 июня, сообщил собкор IA ZIK.

Участники мероприятия имели возможность услышать доклады «Шаги от учреждения к предприятию», «Шесть бед с которыми столкнется медицинский предприниматель», «Успехи и проблемы телемедицинских ЭКГ-проектов в первичном звене: 20-летний опыт регионов Украины», «Современное состояние с болезнью Лайма в Украине: тактика ведения пациентов» и приобщиться к мастер-классам.

Во время форума состоялось и награждение семейных врачей и семейных медицинских сестер – волонтеров Антитеррористической операции. Среди которых был награжден медалью «Знания, душу, сердце людям», как волонтера и участника ООС, прикарпатца – Владимира Мельничука.

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