Правила для беспилотников стали жестче, – Госавиаслужба

Государственная авиационная служба установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов весом до 2 килограммов.

Об этом говорится в обнародованном Временном порядке использования воздушного пространства Украины.

Отмечается, что полеты таких судов осуществляются без информирования и получения разрешений от различных ведомственных органов, однако «при условии соблюдения следующих требований».

В частности, полеты должны выполняться лишь днем.

Также порядок запрещает летать над объектами под охраной, определенными Минобороны, МВД, пограничной службы, СБУ, Нацполицией, Нацгвардией, УДО, другими военными и правоохранительными органами.

Не могут ДУПТ летать над дорогами государственного значения, промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, складами горючего, нефти, газа, других опасных веществ и жидкостей и тому подобное.

Центральные улицы городов, поселков городского типа и сел, железные дороги государственного и регионального значения и линии электропередачи можно пересекать, но не летать над ними.

Запрещены полеты беспилотников также над исправительными центрами, колониями и СИЗО.

В порядке также указывается без уточнения о запрете полетов над «другими важными государственными и потенциально опасными объектами».

Над перечисленными объектами можно летать, получив разрешение от соответствующего ведомства, собственника, администрации и тому подобное.

Кроме того, запрет на полеты касается мест аварий и катастроф, зон полицейских, АТО, специальных операций и зон, «определенных для обеспечения безопасности лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана».

Обнародован порядок также определяет максимальную скорость полета (160 км/ч), высоту (50 м), расстояние от пилота (не более 500 м) и расстояние до посторонних лиц: не ближе 30 метров, для лиц до 12 лет – не ближе 50 метров, для групп свыше 12 человек – не ближе, чем 150 метров.

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