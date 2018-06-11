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понедельник, 11 июня, 2018, 8:50 Политика
Порошенко привлекает Красный Крест к защите прав политзаключенных Кремля

Президент Украины Петр Порошенко выступает за активизацию деятельности Красного Креста по защите прав заключенных украинцев в РФ и на временно оккупированных территориях.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что Международный комитет Красного Креста играет важную роль в координации вопроса освобождения украинских политзаключенных и заложников.

«С принцессой Софией, которая возглавляет Красный Крест Лихтенштейна, договорились о том, что она поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав заключенных украинцев в РФ и на временно оккупированных территориях», – сообщил Президент.

Также, по его мнению, представители Международного комитета Красного Креста должны получить возможность посещать наших заложников и обеспечивать гуманитарную помощь.

Президент напомнил, что накануне поручил уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой активизировать сотрудничество с Красным Крестом и лично посетить наших героев в тюрьмах России и на оккупированных ею территориях Донбасса и Крыма.

Также в сообщении упоминается акция #LetMyPeopleGo! и опубликованы фото четырех некаконно удерживаемых Россией граждан Украины, которые объявили протестные голодовки: Владимир Балух – голодает 82 дня, Олег Сенцов – голодает 28 дней, Александр Шумков – голодает 7 дней и Станислав Клих – три дня голодания.

 
Петр ПорошенкоКрасный крестполитзаключенные
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