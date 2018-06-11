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понедельник, 11 июня, 2018, 21:23 Мир
Польша призывает ускорить работу над правилами относительно «Северного потока-2»

Польская сторона призвала ЕС ускорить работу над правилами, которые усложнят строительство газопровода «Северный поток-2».

С таким призывом Польша выступила на встрече министров по делам энергетики стран ЕС в Люксембурге, сообщает «Польское радио».

По словам польского вице-министра по делам энергии Михала Куртики, призыв Польши поддержали 10 стран, против были четыре: Австрия, Германия, Бельгия и Нидерланды.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия официально одобрила предложение о распространении на газопроводы из третьих стран требований Третьей газовой директивы, что позволит частично контролировать российский трубопровод «Северный поток-2». Однако переговоры в деле обновления газовой директивы «застряли» на уровне экспертов из стран ЕС.

Болгария, которая теперь председательствует в Совете ЕС, тормозила работу и не выносила этой темы на уровень послов. Поэтому Польша заинтересована в скорейшем пересмотре правил, призвала ЕС к мобилизации.

С 1 июля в ЕС полгода будет председательствовать Австрия, которая вместе с Германией выступает против изменений в газовой директиве. Если это дело отложить на следующий год, это означает риск, что изменить директиву не удастся перед окончанием строительства «Северного потока-2» который планируется на конец 2019 года.

 
ЕСПольшаСеверный поток-2запрет
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