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понедельник, 11 июня, 2018, 22:40 Мир
Поддержать Сенцова: в США будут голодать в течение одного дня

Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) инициировал проведение масштабной акции в поддержку требований освободить Олега Сенцова политических пленников Кремля, во время которой люди будут голодать в течение одного дня.

Об этом говорится в официальном письме-обращении УККА, пишет Укринформ.

«Украинский Конгрессовый Комитет Америки (УККА), самый представительный орган для 1,5 млн американцев украинского происхождения, призывает украинско-американское сообщество и наших друзей по всему миру выразить свою солидарность с Олегом Сенцовым, приняв участие в однодневном голодании в среду, 13 июня, в преддверии Кубка мира ФИФА в России», – отмечается в обращении.

Организовывая день голодания 13 июня, украинская община намерена «распространить месседж» Олега Сенцова, который требует освобождения всех украинцев, заключенных в России по политической мотивации. В этой связи в УККА отметили, что украинские общины в Канаде и в Австралии также поддержали эту акцию публичными заявлениями.

Как подчеркнули в Организации, это не первое мероприятие, которое привлекает внимание американской общественности и государственного руководства к заключению в России Олега Сенцова и более 60-ти других пленников Кремля. В частности, 1 июня УККА адресовал письмо об этом президенту США Дональду Трампу и лидерам американского Конгресса.
СШАголодовкаОлег Сенцов
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