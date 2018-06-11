Петр Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

Сегодня, 11 июня, Петр Порошенко во время своего выступления в Академии лидерства подписал закон об Антикоррупционном суде. По его словам, документ полностью соответствует всем международным нормам, а создание суда уже не удастся перенести.

Процедуру подписания транслировал телеканал ZIK.

«Никому не будет позволен перенос суда. Многие считали, что им будет позволено остановить процесс и требовал, чтобы президент отозвал свой законопроект. Причем, когда я приглашал еще на этапе написания, отдельные общественные активисты написали этот законопроект полностью соответствует международным нормам. Я его подписал и подал», – рассказал Порошенко.

Однако, по его словам, создание такого института было заблокировано более чем на год за законопроект, который разработали народные депутаты, «который был вдребезги раскритикован Венецианской комиссией».

«Впоследствии внесли более двух тысяч поправок, надеясь так заблокировать рассмотрение, или, чтобы мы нарушим процедуру. Да нет, парламент четко проголосовал каждую из них, сохранив процедуру. Ведь демократия – это процедура», – подчеркнул Президент.

Поэтому после принятия Верховной радой закона об Антикоррупционном суде, по мнению Президента, мы продемонстрировали всему миру свою решимость в борьбе с коррупцией.

«Это наша победа, ведь при совместной работе – с народом, обществом, общественными организациями, правительством и парламентом – создали независимую антикоррупционную структуру, что дает все возможности для эффективной борьбы с этим явлением. Здесь главное – лидерство и политическая воля», – подчеркнул Порошенко.

Поэтому, по его словам, президент вместе со своей командой решил подписать законопроект именно в Академии лидерства. Мол, ее слушатели как раз и есть «будущее Украины».

«Большое количество наших международных партнеров, в частности президент Венецианской комиссии, который констатировал, что проголосованный законопроект полностью соответствует рекомендациям, наши партнеры из ЕС приветствовали огромную работу и демонстрацию политической воли, которая была сделана за последнюю неделю. Поэтому сегодня – исторический день, потому что это ключевая веха в завершении создания независимой антикоррупционной инфраструктуры», – убежден Порошенко.

Также он подчеркнул: законом предусмотрено создание института иностранных экспертов, кандидатуры представителей которого должны оказать институты, специализирующиеся на борьбе с коррупцией.

«Уже за очень короткий срок в ВККС должно поступить, минимум, 12 кандидатов для того, чтобы мы запустили процесс. Я же обратился к правительству и Министерству финансов срочно выделить финансирование, предусмотренное в бюджете. Поэтому обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей и Совета правосудия: готовьтесь к эффективной работе, потому что суд нам нужен уже в этом году. Я никому не дам остановить этот процесс», – заявил Порошенко, после чего под общие аплодисменты подписал соответствующий законопроект.

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