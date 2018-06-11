Павел Жебривский решил уйти в отставку

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку.
Об этом он сообщил на своей странице Facebook.
«В субботу (9 июня, -ред.) встретился с Президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей своей команде за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донбасс – это Украина!», – говорится в сообщении.
Также Жебривский поделился достижениями своей команды: «Невероятно тяжелые, но насыщенные и интересные годы. За это время мне и моей команде удалось внедрить и развивать ряд проектов, обеспечить жильем детей-сирот, ремонтировать дороги, разработать концепцию формирования единого украинского культурного пространства...».