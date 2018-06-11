Олег Мусий: Решение по Линчевскому будет принимать Гройсман

Назначать и увольнять заместителей – компетенция исключительно Премьер-министра. Именно поэтому выводы по делу Линчевского должен сделать Гройсман.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины, министр здравоохранения Украины в 2014 году Олег Мусий.

Напомним, дисциплинарная комиссия направила на проведение государственной экспертизы стенограмму заседания Счетной палаты на предмет оценки высказываний заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.

Решение по делу Линчевского дисциплинарная комиссия должна принять уже сегодня.

Экс-министр охраны здоровья Олег Мусий отметил, что решение государственной экспертизы имеет исключительно рекомендательный характер и может не влиять на окончательное решение.

«Подразумевается, что господин Премьер-министр, который заказал эту экспертизу, только в его единой компетенции кого-то из заместителей назначать и кого увольнять. Именно поэтому выводы должен сделать Владимир Гройсман.

И когда на заседании правительства я ему вручал решение комитета по охране здоровья, я подчеркнул, что если он не примет решение по освобождению Линчевского, он расписывается во всех словах, которые сказал Линчевский», – заявил Олег Мусий.

А в таком случае, добавил экс-министр, здесь выплывет политическая составляющая действующей власти.

«Власти, которая в угоду МВФ получила задачу сократить социальные расходы. А мы видим позицию министра соцполитики господина Ревы, видим и позицию госпожи Супрун. Все они выполняют задачу – максимально сократить социальные расходы, в соответствии населения Украины.

Поэтому это направленное действие нынешней власти, которая является олицетворением нынешнего правительства. Поэтому для меня это не является чем-то удивительным.

Я думаю, что после таких скандалов для украинцев будет хорошо, если г-н Линчевский останется на посту, ведь он будет тем «камнем», который сможет сделать волны на тихом озере, которые сметут нынешнюю власть с ее псевдореформами и с ее уничтожением Украины», – акцентировал Олег Мусий.

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