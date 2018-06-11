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понедельник, 11 июня, 2018, 11:27 Мир
Новые проблемы в Испании: Страна Басков хочет референдума о независимости

Десятки тысяч людей в Стране Басков, на севере Испании, в воскресенье образовали человеческую цепь длиной более 200 километров. Демонстранты требовали права принимать решения относительно будущего этого автономного региона Испании.

Об этом сообщает TVN24.

Живая цепь объединила три города: Сан-Себастьян, Бильбао и Витория, где находится баскский парламент. Организаторы акции утверждают, что в ней приняли участие 175 000 человек, в том числе политики и активисты, которые поддерживают независимость Страны Басков и Каталонии. Полиция не предоставила официальных данных о количестве демонстрантов.

Как сообщает агентство EFE, среди участников были руководители политических партий и профсоюзов сторонников идеи независимости края, мэры Сан-Себастьяна, Бильбао и Витории, а также глава регионального парламента.

Во время акции объявили манифест, в котором подчеркнуто, что право решать «является важным инструментом для обеспечения долгосрочного сосуществования», а также, что подобные инициативы доказывают, что баски хотят «решить свое собственное политическое будущее». В том же духе, в соцсетях высказался генеральный координатор партии EH Bildu, которая в течение многих лет считалась политическим крылом террористической организации ЭТА, Арнальдо Отеги. В частности, он отметил, что эта инициатива «посылает сигнал Европейскому союзу и правительству Испании и Франции», что «этот старый народ хочет свободно и демократически решать свое будущее и он это сделает».

Издание подчеркивает, что акция состоялась всего через месяц после того, как ЭТА объявила о самороспуске.

Страна Басков имеет наибольшую степень автономии среди всех 17 регионов Испании. Она имеет собственные полицейские силы, систему образования, язык и специальные финансовые отношения с Мадридом. В отличие от Каталонии, где независимость от Испании поддерживают около 50% населения, в Стране Басков, по данным опросов, она колеблется в пределах 15-17%.

Официальный Мадрид отказался предоставить согласие на проведение референдума об отделении Каталонии от Испании. В прошлом году региональное правительство огласили одностороннюю декларацию о независимости, в ответ на что испанское правительство взяло под непосредственный контроль Каталонию. В конце мая Баскская националистическая партия (PNV) и EH Bildu, имеющие большинство в баскском парламенте, приняли преамбулу к проекту нового устава автономии региона. Документ предусматривает возможность проведения референдума о независимости.

Баски, которые имеют отдельный язык и культуру, подпали под власть Испании в XVI веке. В конце XIX века, когда центральное правительство в Мадриде лишило их автономии, среди них возросли тенденции к независимости. Наиболее радикальную форму борьбы за независимость избрала созданная в 1959 году организация ЭТА. Ее члены совершали многочисленные теракты, в основном против сотрудников полиции и государственных служащих, в результате которых погибло 850 человек. 4 мая 2018 во французском Камбо-ле-Бен руководство этой организации объявило о самороспуске.
сепаратизмИспаниябаски
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2018-06-11 13:27 :38