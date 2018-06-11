Не стоит примерять польскую газовую модель на украинскую экономику

С точки зрения рыночной экономики, предложенное МВФ внедрение единой цены на газ – целесообразное решение. Ведь этот ресурс – такой же товар, как и все остальные. Но в течение всех лет Независимости именно в этой сфере происходят значительные злоупотребления.

Такое мнение в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины (в 2015 году) Константин Ликарчук.

Он подчеркнул: считает, что требование МВФ о необходимости существования в Украине одного тарифа на газ для населения и промышленности – целесообразно с точки зрения рыночной экономики.

«Газ – это такой же товар, поэтому, конечно, на него должен существовать один тариф. В Украине же на протяжении всего периода независимости на нем делали огромные состояния», – отметил Ликарчук.

Поэтому здесь не стоит брать пример с моделей государств-соседей. Ведь, хотя в той же Польше тарифы на газ варьируются в зависимости от объемов потребления, и следует понимать, что у нас – совсем другая экономика.

«Не знаю, есть ли в Польше программа с МВФ, но очень в этом сомневаюсь. В Украине же она есть, поэтому и очевидно, что экономисты миссии Международного валютного фонда просчитали все эти моменты и увидели, что у нас есть злоупотребления на газе, много олигархических групп получают с этого определенные выгоды. Поэтому в МВФ решили, что так будет лучше», – убежден эксперт.

В то же время он подчеркнул: уверен, что в предложенной МВФ формуле все же прописана определенная тарифная сетка.

«Мы видим комментарии только относительно единой цены на газ. Я же думаю, что там заложены гораздо более сложные формулы. Однако, принцип должен заключаться в единой цене. Дальше же тарификация происходит в зависимости от потребностей. Например, если ты должен потреблять много газа по каким-то причинам, и не можешь за него платить, тогда государство компенсирует», – отметил Ликарчук.

Однако, по его мнению, чтобы получить эту компенсацию, нужно пройти бюрократический процесс, где, несомненно, присутствует и коррупционная составляющая. Мол, вполне вероятно, что для получения субсидии нужно заплатить взятку.

«Я лично не получаю субсидий, но уверен, что это ужас. Поэтому для политиков такие вопросы непопулярны, особенно перед выборами. Ведь с повышением тарифов падает рейтинг, который и без того сейчас низкий», – отметил он.

В свою очередь экономист и банкир Александр Савченко добавил: чтобы выйти из газовой проблемы, в Украине нужно ввести его рынок. Ведь при отсутствии монополиста будет работать конкуренция, а следовательно – получим и снижение цен.

«Наш рынок – монополизирован. Поэтому и Антимонопольный комитет тут должен занять ключевую роль и определить максимальную рентабельность продукта, которая включает в себя и инвестиционную составляющую», – убежден Савченко.

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