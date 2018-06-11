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понедельник, 11 июня, 2018, 16:21 Экономика
Нацбанк собирается отсудить у Коломойского 10 млрд грн

Национальный банк Украины подал новые иски против одного из бывших совладельцев «Приватбанка» Игоря Коломойского. Дела будут рассматривать в судах Швейцарии и Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк выделил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами», – говорится в сообщении.

Первый иск подали по месту жительства Коломойского – в Суд первой инстанции в Женеве. Второй – по месту имущества олигарха – в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Коломойский должен погасить задолженности по пяти кредитным соглашениям на сумму около 10 млрд грн.

Так, как отмечают в Нацбанке, Коломойский не выполняет обязательства, которые он взял на себя в 2016 году, «личные поручительства в пользу НБУ».
НБУИгорь Коломойскийсуд
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2018-06-11 16:52 :46