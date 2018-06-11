Надежду у онкобольных забрали те, кто извратил слова Линчевского, – представительница пациентов

Человек, который распространил заявление Линчевского, забрал надежду на жизнь у многих тысяч онкобольных в этой стране.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила руководитель отдела БО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» Валерия Рачинская.

Как сообщалось, во время заседания Счетной палаты заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский объяснял эффективность программы «Лечение граждан Украины за рубежом».

Его фразу «Это рак! Они умрут, они все умрут» начали распространять в СМИ и соцсетях.

Сам замминистра заявил, что его слова вырвали из контекста и на официальном сайте МИНЗДРАВА извинился за эмоциональные высказывания.

Руководитель отдела БО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» Валерия Рачинская считает, что обвинения в сторону Линчевского – безосновательны, ведь его заявление распространялось на узкий круг лиц.

«И я считаю, что и человек, который распространил эту информацию, вырвал из контекста слова, а это же не полная цитата Линчевского, это не просто ошибка этого человека, а полупреступление. Этот человек забрал надежду у многих тысяч онкобольных в этой стране. Надежду на жизнь», – отметила гостья программы.

Валерия Рачинская говорит, что г-н Линчевский своим заявлением хотел донести до людей то, что не смотря на неутешительный диагноз, все, что сегодня может сделать МИНЗДРАВ – улучшить качество жизни и продлить его на столько, на сколько это возможно.

«Поэтому я, как представитель пациентской организации воспринимаю его слова именно так и именно с этой точки зрения. Да и как человек, который углубляется в эту проблему, я могу сказать, что наше Министерство здравоохранения впервые за много лет независимости делает хотя бы что-то для онкобольных.

Поэтому скандал вокруг Линчевского – это чистой воды информационная атака», – акцентировала Валерия Рачинская.

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