Надеюсь, в расследовании по «Роттердам+» на экспертов не будет давления, – Сытник

НАБУ не собирается закрывать дело в отношении формулы «Ротердам+». К расследованию привлекут экспертов, которые оценят наличие и размер причиненных убытков.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

«Я не понимаю, откуда такие прогнозы, что дело по «Роттердам+» будет закрыто. Это производство – одно из наиболее актуальных из тех, которыми занимается НАБУ. Мы и группа детективов это осознаем, потому стараемся как можно быстрее двигаться, но нужна помощь международных партнеров. Ведь следствие связано с предоставлением международно-правовых поручений. Сейчас мы ждем ответа. Если эта формула повлекла убытки – нужно заключение эксперта. Я думаю, что это будет самый проблемный момент», – считает директор НАБУ Артем Сытник.

Он добавляет: недавно на одного из экспертов, который занимался делом НАБУ о рюкзаках, давили правоохранительные органы.

«Поэтому есть вопросы, которые зависят от детектива Антикоррупционного бюро. И здесь он делает все, чтобы закончить это дело. В то же время, есть касающиеся нашей службы вопросы – имею в виду экспертов. Надеюсь, что не будет позорных прецедентов давления на них, и после получения заключения, примем окончательное решение. У нас сроки всегда на «вчера». Нет брифинга, где бы у нас об этом не спрашивали. Мы осознаем ответственность этого дела. Поэтому никто затягивать не будет. Понимаем, что окончательно решения ждут все», – отмечает Артем Сытник.

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