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понедельник, 11 июня, 2018, 7:58 Экономика
Начато строительство первого газопровода между Финляндией и Эстонией

В финском городе Инкоо началось строительство финско-эстонского газопровода под названием Baltic connector.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Yle.

Это первый в Финляндии газопровод, который пройдет по морскому дну. Цель проекта – снизить зависимость от российского газа.

Строительство газопровода закончится в 2020 году. В то же время финский рынок газа будет открыт для конкуренции.

Стоимость строительства газопровода составляет 250 млн евро. Европейский Союз выделит на строительство 75% от общей суммы проекта.

Газопровод Baltic connector будет состоять из трех секций: газопровод охватит 22 км финского побережья, 80 км дна моря и 50 км эстонского берега.

Ранее сообщалось, что Европейский союз инвестирует 187,5 млн евро в строительство газопровода Baltic connector между Эстонией и Финляндией.

 
ЭстонияФинляндия
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2018-06-11 09:19 :58