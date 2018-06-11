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понедельник, 11 июня, 2018, 16:09 Экономика
Начало приватизации Фонд госимущества подписал 22 приказа

Фонд государственного имущества Украины подписал 22 приказа о приватизации крупных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития в Twitter.

«Фонд госимущества подписал 22 приказа о приватизации крупных объектов. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние минимум 10 лет. В ближайшее время будет начат конкурс на отбор советников. Так держать!», – говорится в сообщении.

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ПриватизацияУкраинаФГИУ
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2018-06-11 16:53 :53