Начало приватизации Фонд госимущества подписал 22 приказа

Фонд государственного имущества Украины подписал 22 приказа о приватизации крупных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития в Twitter.

«Фонд госимущества подписал 22 приказа о приватизации крупных объектов. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние минимум 10 лет. В ближайшее время будет начат конкурс на отбор советников. Так держать!», – говорится в сообщении.

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