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понедельник, 11 июня, 2018, 12:41 Регионы
На Прикарпатье ночью сгорела деревянная церковь Киевского патриархата

Сегодня, 11 июня, в два часа ночи на Прикарпатье в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре православной церкви Преображения Господня Киевского патриархата, построенной в 1921 году.

Церковь деревянная и является памятником градостроительства и архитектуры местного значения. Расположена в селе Новица Калушского района. Об этом ИA ZIK сообщили в управлении ГСЧС в области.

К тушению пожара было привлечено 8 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава управления ГСЧС в области. В 3:47 пожар локализован.

Никто из людей не пострадал. На пожаре спасены: одно вспомогательное здание церкви, 1 колокольня и 5 рядом расположенных жилых домов.

Огнем уничтожено здание церкви на общей площади 250 метров квадратных. Причина возникновения пожара устанавливается.
Ивано-Франковская областьпожарцеркви
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2018-06-11 13:26 :42