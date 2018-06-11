На этапе Мировой серии по синхронному плаванию в США украинки выиграли шесть золотых медалей

После успешного выступления на этапе Мировой серии-2018 в Канаде, где украинка Елизавета Яхно выиграла четыре золотые и столько же серебряных наград, спортсменка продолжила собирать медали, но уже на аналогичных соревнованиях в Лос-Анджелесе (США).

В первый же день соревнований украинка выиграла два «золота» и одно «серебро». Сначала она победила в сольной технической программе под композицию Тины Кароль, опередив канадку Жаклин Сымоно и японку Минами Коно. К слову, «бронзу» в этой дисциплине должна была получить еще одна украинка Марта Федина, однако по правилам соревнований страна может получить только одну медаль в отдельном виде, поэтому награда досталась японке. Оценки у Яхно, правда, получились немного хуже, чем в Канаде, но украинка объяснила это множеством тренировок и нехваткой отдыха.

Потом Яхно вместе с Анастасией Савчук заняла второе место в технической программе дуэтов, уступив лишь китаянкам Цзян Тин Тин и Цзян Вэнь Вэнь, которые выполнили программу «Фламенко».

«Мы всего два года занимаемся этой программой, потому что нам обоим приходится заниматься детьми», – сказала Цзян Тин Тин, у которой трехлетняя дочка. У ее напарницы, кстати, дочке всего на полгода меньше.

Украинки выполнили свою программу под Пятую сонату Бетховена и остались довольны своим выступлением.

Наконец, в командной технической программе «золото» также досталось Украине, которая выступила под саундтрек из фильма про барона Мюнхаузена, «серебро» – Японии и «бронза» – Канаде.

Во второй день соревнований украинки выиграли еще два командных «золота» – в комбинации и произвольной программе. В первом случае украинки обошли Японию, а во втором – Канаду. Отметим, что это было последнее появление украинской команды на этапе в Мировой серии. Ее следующее выступление состоится в августе на чемпионате Европы-2018 в Глазго, сообщает Prosportua.

В третий день соревнований украинки выиграли еще два «золота» и одно «серебро». Яхно выиграла сольную программу, опередив канадку Симоно и японку Коно. Потом Украина опередила Японию в гайлайте и, наконец, в произвольной программе среди дуэтов Яхно и Савчук снова отстали от китаянок. Интересно, что на вопрос, они будут отмечать успех на вечеринке или будут отсыпаться, украинки единодушно ответили: «Спать!».

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