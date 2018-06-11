Минздрав развенчивает мифы об инсульте

Министерство здравоохранения Украины продолжает развенчивать мифы в медицине, на этот раз – это самые популярные мифы об инсульте.

Развенчивает мифы об инсульте врач-невролог Юрий Фломин, – сообщает пресс-служба Минздрава.

1 Миф: При инсульте нужен покой, больного нельзя перевозить из дома в больницу или из одной больницы в другую.

Правда: На самом деле все больные с инсультом как можно скорее должны быть доставлены в больницу, где могут получить необходимую помощь.

2 Миф: Диагноз инсульта опытный врач может установить на основании осмотра, а кровоизлияние в мозг можно исключить, сделав больному пункцию.

Правда: Чтобы быть уверенным, что у пациента инсульт и исключить другие заболевания мозга, в каждом случае необходимо сделать КТ или МРТ головы.

3 Миф: Всем пациентам с кровоизлиянием в мозг необходима операция (удаление гематомы)

Правда: В большинстве случаев кровоизлияния в мозг нет пользы от операции и удаления крови. Лучшие результаты дает лечение в хорошо оснащенном отделении интенсивной терапии (реанимации).

4 Миф: Если проявления инсульта быстро прошли, дальнейшее лечение не требуется.

Правда: Всем больным, которые пережили инсульт, необходимы срочная помощь специалистов и обследование, которое позволит понять причину произошедшего, и назначить необходимую профилактику.

5 Миф: При лечении необходимы капельницы

Правда: В большинстве случаев инсульта капельницы имеют смысл лишь в течение 1-2 суток от начала заболевания.

6 Миф: Чем больше капельниц, тем лучше лечение

Правда: Большинство лекарств, которые при инсульте широко используются в Украине и вводятсяс помощью капельниц не имеют научно доказанной безопасности и эффективности и не используются для лечения инсульта в развитых странах.

7 Миф: Лечение инсульта состоит из острого периода, когда больной не должен садиться или становиться на ноги и должен прокапаться, и дальнейшей реабилитации, которая начинается через несколько недель или месяцев, когда больной окрепнет

Правда: Реабилитация при остром инсульте должна начаться со 2-3 дня после поступления в больницу. Чем позже начнется реабилитация, тем меньше будет от нее польза.

8 Миф: Время лечит. Нарушения, вызванные инсультом (слабость руки или ноги, нарушение речи, захлебывание едой, двоение и т. п), постепенно исчезнут сами по себе

Правда: Мозг человека имеет определенную способность самостоятельно восстанавливать свою работу, что приводит к уменьшению нарушений, но происходит это только в течение первых 2-3 недель, не у каждого больного (в основном при небольших поражениях) и обычно не в полной мере.

9 Миф: Инсульт возникает вследствие стрессов, и мы ничего не можем сделать, чтобы его избежать.

Правда: Сегодня специалисты хорошо знают факторы риска инсультов. Они включают пожилой возраст, нездоровый образ жизни и медицинские проблемы.

10 Миф: Чтобы предотвратить инсульт или «пролечиться» после инсульта, необходимо 1-2 раза в год ложиться в больницу прокапаться или почистить сосуды

Правда: «Прокапывание» не имеет никаких научно доказанных преимуществ в профилактике инсульта.

11 Миф: Человек после инсульта часто расстроен или плачет, потому что ему нечему радоваться.

Правда: На самом деле, у 30-40% людей, переживших инсульт, развивается послеинсультная депрессия.

12 Миф: После инсульта нельзя пить кофе

Правда: Умеренное употребление кофе приводит к уменьшению риска инсульта, инфаркта и смерти от сосудистого заболевания.

13 Миф: В случае повышенного риска инсульта (гипертония, болезни сердца) нельзя ходить в сауну или заниматься спортом

Правда: Посещение сауны, если оно не связано с употреблением алкоголя или сильным обезвоживанием, уменьшает риск инсульта. Относительно физических нагрузок, мы не только не запрещаем, но и прописываем, как лекарство.

14 Миф: Если есть подозрение на инсульт, следует подождать, пока все пройдет, или обратиться к семейному врачу или терапевту

Правда: инсульт – это неотложное состояние.

15 Миф: Не имеет значения, в какой больнице лечиться от инсульта, чтобы врач был внимательный и опытный.

На самом деле, очень многое зависит от возможностей больницы. Здесь речь не только об оборудовании, организацию лечения в отделении, где находится больной, но и об умении команды медиков, их обучении.

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