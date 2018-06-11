Министры «нормандской четверки» попытаются договориться о прекращении огня на Донбассе

В Берлине главы внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» попытаются договориться о немедленном прекращении огня на востоке Украины.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, 11 июня в Берлине проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины, ФРГ, Франции и РФ, пишет УНИАН.

«На повестке дня заседания – обсуждение состояния выполнения Минских договоренностей, включая немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. Важной темой в этой связи станет обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН», – говорится в сообщении.

«Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поднимет также вопрос немедленного освобождения политических заключенных и заложников, которые незаконно содержатся в России и на оккупированных ею территориях», – подчеркнули в МИД.

Напомним, в Берлине начались переговоры глав МИД «нормандской четверки». В переговорах участвуют министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Германии Гайко Маас, Франции – Жан-Ив Ле Дриан и России – Сергей Лавров.

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