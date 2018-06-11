Министр обороны Молдовы заявил о поддержке Украины

Министр обороны Молдовы Евгений Стурза заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку страны.

Об этом он сказал во время встречи с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком в Одессе, передает пресс-служба украинского ведомства.

«Молдова, как никто другой, понимает, с чем пришлось столкнуться Украине, и выступает за скорое решение кризиса, сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, так же, как Молдова всегда знает, что Украина поддерживает нас», – подчеркнул Стурза.

Напомним, главы оборонных ведомств Украины и Молдовы Степан Полторак и Евгений Стурза проводят встречу в Одессе. Анонсировалось, что они обсудят текущие вопросы сотрудничества.

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