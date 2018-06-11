Меган Маркл нарушила королевский протокол в день рождения королевы Елизаветы

Британские СМИ сообщили о новом «бунтарстве» Меган Маркл. На этот раз герцогиня Сассекская нарушила протокол, выбрав платье с открытыми плечами на день рождения королевы Елизаветы.

Об этом сообщает Оnet.pl.

Герцогиня Сассекская появилась в субботу на военном параде, традиционно организованном в вторую субботу июня, по случаю дня рождения монарха. На это особенное событие Меган выбрала нежно-розовое платье от Каролины Эррера и шляпку от Филиппа Трейса. Жена принца Гарри выглядела очень элегантно, однако, обнаженные плечи несовместимы с королевским этикетом.

«Королевская традиция запрещает женщинам оголять плечи, или в любой другой способ демонстрировать свое тело», – отметила The Sun.

Напомним, королевская семья подарила Меган Маркл ее собственный фамильный герб.

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