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понедельник, 11 июня, 2018, 8:45 Общество
«Лютого» циклона не будет: синоптик обнародовала новый прогноз

В понедельник, 11 июня, в западных областях дождь, вечером этого дня, а также 12 июня дожди и грозы охватят и северные и центральные регионы. На востоке и юге – без существенных осадков.

Об этом 10 июня сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«Антициклон Зорро пока что для Украины – главный защитник от дождей, гроз и всяких шквалов с градом. В понедельник сила Зорро ослабнет на Западе Украины, куда пододвинеться циклон с труднопроизносимым названием Xisca. В западных областях завтра пройдут дожди.... Уже вечером 11 июня и утром и днем 12 июня дожди и грозы охватят Запад, Север и Центр Украины», – написала Диденко.

На юге и востоке страны – без существенных осадков.

Температура воздуха существенно не изменится, будет колебаться в пределах +24+28 градусов, местами до +30 градусов. Но во время ливней, отмечает синоптик, временно температура снизится на 3-6 градусов.

Киев в понедельник еще будет находиться в зоне антициклона Зорро – без осадков, температура +27 градусов.

Во вторник в столице появится атмосферный фронт, вероятны грозовые дожди, температура – без особых изменений.

Также Диденко развеяла страхи относительно «лютого циклона».

«Здесь народ немного пугают страшилками о лютом циклоне. Уточняю. Украину пересечет атмосферный фронт этого циклона, сам циклон будет передвигаться значительно севернее, за пределами Украины», – пояснила синоптик.
погода
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2018-06-11 09:18 :59